رياضة | فرمان ناري من الأهلي بعد إصابة الشناوي وإكرامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان ناري من الأهلي بعد إصابة الشناوي وإكرامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو النادي الأهلي، على الدخول في مفاوضات قوية مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي والمعار حاليا لصفوف الوحدة السعودي، وجاء قرار مسئولو الأهلي بعد إصابة حارسي الفريق شريف إكرامي ومحمد الشناوي.

وتعرض محمد الشناوي لإصابة خلال مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب لينضم لقائمة المصابين للقلعة الحمراء، والتي يتواجد فيها زميله شريف إكرامي، وشارك علي لطفي بديلا للشناوي أمام فيتا في المباراة التي خسرها الأهلي بهدف نظيف.

ويسعى مسئولو الأهلي لحسم صفقة عواد مبكرا، خاصة في ظل حاجة الفريق لإمكانيات حارس مميز في الفترة المقبلة ليكون ضمن تدعيمات الصيف المقبل.

ويواجه الأهلي أزمة قوية خلال مباراة الفريق المقبلة أمام شبيبة الساورة، حيث من المنتظر أن يلعب علي لطفي في غياب الحارسين الأساسيين للفريق.