انت الان تتابع سيف زاهر يكشف حقيقة «خناقة» شوبير ورئيس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ مارس ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م
نفى الإعلامي سيف زاهر، نشوب «خناقة» بين أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، ورئيس نادي الزمالك، اليوم السبت، مشيرًا إلى أن ما تردد خلال الساعات الماضية في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة. وأضاف زاهر، خلال حلقة السبت، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه على قناة ON sport، أن شوبير تعرض لحالة إجهاد وتلقى الإسعافات اللازمة في المستشفى، لكن الأمور مرت بسلام، وفضل الأطباء حصوله على راحة، ولهذا السبب غاب عن تقديم حلقة اليوم من البرنامج، مؤكدًا أنه سيعود لتقديم حلقة الغد بشكل طبيعي.
وتابع: «أقسم بالله ما فيه خناقة حصلت، كل اللي حصل إن الكابتن شوبير شعر بإجهاد وروحنا المستشفى، وسط استقبال كبير جدًا من الناس اللي عبروا عن حبهم لحارس مرمى منتخب مصر السابق». وغادر شوبير، اجتماع المجلس في مقر الجبلاية بالجزيرة، حيث توجه إلى أحد المستشفيات القريبة من الاتحاد لإجراء بعض الفحوصات
وتابع: «أقسم بالله ما فيه خناقة حصلت، كل اللي حصل إن الكابتن شوبير شعر بإجهاد وروحنا المستشفى، وسط استقبال كبير جدًا من الناس اللي عبروا عن حبهم لحارس مرمى منتخب مصر السابق».
وغادر شوبير، اجتماع المجلس في مقر الجبلاية بالجزيرة، حيث توجه إلى أحد المستشفيات القريبة من الاتحاد لإجراء بعض الفحوصات الطبية بعد شعوره بالإجهاد.
وترأس شوبير اجتماع المجلس الذي انطلق ظهر اليوم السبت، نظرًا لغياب هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية، حيث قام الأخير بإخطار أعضاء المجلس بعدم حضور الاجتماع بسبب ظروف خاصة.
وعقد مجلس الجبلاية اجتماعه ظهر السبت لاعتماد قرارات الجمعية العمومية التي أقيمت يوم 23 فبراير الماضي، وجاء أبرز قراراتها في الموافقة على إلغاء بند الثماني سنوات من لائحة الاتحاد وكذلك تمت الموافقة على انتخاب رئيس ونائب للرئيس وثمانية أعضاء وامرأة.
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