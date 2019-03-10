شكرا لقرائتكم رئيس النجوم يكشف حقيقة خناقة الحضرى ومؤمن سليمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد الطويلة رئيس نادى النجوم على الأنباء التى ترددت عن اشتباك عصام الحضري حارس مرمى الفريق مع مديره الفنى مؤمن سليمان.

وقال الطويلة في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت" مع الإعلامي سيف زاهر:" لا صحة لما يتداول من أخبار حول اشتباك حدث بين الحضري والمدرب مؤمن سليمان".".

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أضاف رئيس النجوم أن مؤمن سليمان من الشخصيات القوية وعصبيته فى بعض الأحيان نتيجة المعاناة من ضغط المباريات ولكنه لا يمكن أن يكون بمثل هذا الفعل كما تردد موضحا أن الحضري أذكى من أن ينهي مسيرته وتاريخه بطريقة غير لائقة..

واختتم الطويلة حديثه :" الحضري يتدرب بشكل منتظم رغم تعرضه للإصابة في وقت سابق، وبات جاهزا للتدريبات ومشاركته في المباراة المقبلة في يد الجهاز الفني.".