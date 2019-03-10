شكرا لقرائتكم تعرف على عدد الأهداف التى أهدرها محمد صلاح فى الدورى الانجليزى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاء الدولى المصرى محمد صلاح فى الترتيب الثانى لهدافى الدورى الانجليزى "البريميرليج" الأكثر إهدارًا للفرص المحققة خلال الموسم الحالى والتى تسببت فى وقف رصيده من الأهداف عند 17 هدفًا فقط.

وقالت صحيفة "الصن" فى تقرير نشرته عن اللاعبين الذين أهدروا العديد من الفرص كانت بمثابة الفرصة الكبيرة لتتويج مجهودهم بلقب الهداف والتى جاء على رأسها الدولى الجابونى بيير أمريك أوباميانج مهاجم أرسنال بواقع 19 هدفًا محققًا فشل فى تسجيلهم من فرص لاحت أمامه.

وجاء بالمرتبة الثانية محمد صلاح بواقع 14 فرصة محققة لاحت أمامه خلال فعاليات البطولة الأشهر بالعالم وفى حال أن وصل الفرعون لهذه الأهداف كان رصيده وصل الى 31 هدفًا بفارق كبير عن باقى منافسيه.

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وفى المرتبة الثالثة جاء عدد من اللاعبين هم جابرييل خيسوس ، وجيمي فاردي ، وكالوم ويلسون، وكلهم أهدروا 13 فرصة.

وسجل محمد صلاح 17 هدفًا حتى الآن بفارق هدف واحد لصالح سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى.

ومن المقرر أن يقود صلاح تشكيلة فريقه ليفربول فى المباراة التى ستجمعهم أمام بيرنلى غدًا فى الجولة الثلاثين لبطولة الدورى الانجليزى أشهر دوريات العالم.