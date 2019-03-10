شكرا لقرائتكم مفاجأة.. محمد محمود رحب بالزمالك قبل الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد عبد الواحد المدرب العام لنادي وادي دجلة عن محاولاته في وقت سابق لانتقال محمد محمود لنادي الزمالك قبل الانتقال للأهلي. وقال عبد الواحد في تصريحات تلفزيونية :" حاولت أساهم فى انتقال محمد محمود للزمالك وتحدثت مع هاني زادة وأحمد جلال إبراهيم وأخطرتهم بوجود لاعب مميز في دجلة ولكنهم لم يهتموا".". أكمل :" "اللاعب لم يكن ممانعًا في الانتقال للزمالك، كل ذلك كان قبل اهتمام الأهلي بضمه"."

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