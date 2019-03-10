شكرا لقرائتكم كوكا يسعى لمواصلة التألق مع أولمبياكوس في لقاء آريس اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى المهاجم المصري أحمد حسن كوكا لمواصلة تألقه مع أولمبياكوس الذي يستضيف أريس سالونيكا في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب "كارايساكي"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري اليوناني.

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وسجل كوكا مع أولمبياكوس هدفين خلال 4 مباريات شارك بها في الدوري الأوروبي ومثلهما خلال 5 مباريات ببطولة كأس اليونان بالإضافة 8 أهداف خلال 16 مباراة شارك بها معهم ببطولة الدوري.

ويحتل أولمبياكوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 54 نقطة خلف باوك صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط، بينما يحتل أريس سالونيكا المركز الخامس برصيد 37 نقطة.