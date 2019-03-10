الزمالك يفاوض إنيستا المصري...

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جدة - عمرو شويل أعلن محمد عبد الواحد المدرب العام بفريق وادي دجلة عن وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك مع محمد عبد العاطي لاعب خط وسط الفريق.
وقال عبد الواحد في تصريحات تلفزيزنية :" الزمالك يفاوض عبد العاطي بالفعل" موضحا أن اللاعب جدد مع وادي دجلة لمدة 5 سنين، والمفاوضات بين الزمالك ووكيله مع إدارة نادي دجلة".
وأستكمل عبد الواحد تصريحاته "عبد العاطي لاعب مميز للغاية، تمريراته في ارض الملعب تشبه تشافي وإنيستا في أرض الملعب".".
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