شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يوقف لاعب الأهلي السابق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد السكندرى إنه تقرر إيقاف صبري رحيل ظهير إيسر الفريق والمنتقل حديثا من النادي الأهلى بعد تعرضه لعقوبة حسب ما تنص عليه لائحة نادي زعيم الثغر للموسم الجاري وذلك نتيجة اعتراض اللاعب على الجلوس على دكة البدلاء

أضاف صلاح الدين في تصريحات عبر قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر "لدينا أزمة بالفعل، صبري رحيل لاعب دولي وسبق له أن ظهر مع الأهلي من قبل، ولكنه يعاني من حالة استعجال مما أدى إلى تصرفه بشكل خاطيء خاصة انه غير جاهز فنيا"."

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تابع مدير الكرة بالاتحاد السكندري إنه يقدر شعور صبرى رحيل فى رغبته بالمشاركة فى المباريات لكن السيد سالم يقدم أداء مميزة مع زعيم الثغر منذ التعاقد معه في الفترة الماضية".

وأكمل : "لدينا لائحة قوية وما فعله صبري رحيل من اعتراض على الجلوس على مقاعد البدلاء اصطدم بها، وسيكون هناك عقوبة وخصم مالي كبير، لكن أتمنى أن يعود اللاعب لوضعه الطبيعي وأن يصبح من نجوم الفريق".".