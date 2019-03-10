شكرا لقرائتكم أخبار الدوري الإيطالي يوم 10-3-2019 دوجلاس يعود لتدريبات يوفنتوس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار الدورى الإيطالى يوم 10-3-2019، شهدت العديد من الأخبار، فى مقدمتها عودة البرازيلى دوجلاس كوستا للمشاركة فى تدريبات يوفنتوس، حيث بات جاهزا لخوض مواجهة أتلتيكو مدريد المرتقبة يوم الأربعاء المقبل فى اياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

دوجلاس يعود للمشاركة فى تدريبات يوفنتوس



أخبار الدورى الإيطالى يوم 10-3-2019 عاد البرازيلى دوجلاس كوستا للمشاركة فى تدريبات يوفنتوس أمس السبت، حيث بات جاهزا لخوض مواجهة أتلتيكو مدريد المرتقبة يوم الأربعاء المقبل فى اياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

وكان كوستا قد غاب عن مباريات اليوفى منذ أكثر من شهر بداعى الإصابة، ليعطى الأمل للمدير الفنى ماسيمو اليجرى فى مشاركته بلقاء الروخيبلانكوس، بعد ان خسر متصدر الدورى الإيطالى مباراة الذهاب 2-0.

فى المقابل تأكد غياب المدافع أندريا بارزالى عن اللقاء،بعد أن شارك في لقاء أودنيزي لمدة 25 دقيقة ، ثم أصيب مرة أخرى على الرغم من شفائه مؤخرا.



دوجلاس كوستا

يوفنتوس يريد استغلال مورينيو للتعاقد مع راموس



أخبار الدورى الإيطالى يوم 10-3-2019 كشفت تقارير صحفية، أن نادى يوفنتوس الإيطالى يسعى للتعاقد مع نجمى ريال مدريد، مارسيلو، والقائد سيرجيو راموس خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

ذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس يريد إستغلال عودة البرتغالى جوزيه مورينيو لقيادة ريال مدريد، التى من شأنها أن تتسبب فى رحيل سيرجيو راموس (بسبب المشاكل بين الثنائى)، هم يريدون أن يشكل ثلاثى قوى مع كيلينى وليوناردو بونوتشى.

Advertisements



راموس

تقارير تنفى اتفاق جوارديولا مع يوفنتوس



أخبار الدورى الإيطالى يوم 10-3-2019 كشفت تقارير صحفية إيطالية عدم وجود اتفاق بين يوفنتوس والإسبانى بيب جواريدولا المدير الفنى لمانشستر سيتى، من أجل أن يتولى تدريب اليوفى الموسم المقبل خلفا للمدرب الحالى ماسيمو اليجرى.

ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن مصادر مُقربة للغاية من بيب جوارديولا نفت أخبار توليه تدريب يوفنتوس فى الموسم المُقبل، مؤكدين أنها أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة ".

وكانت تقارير صحفية قد أشرت منذ يومين عن نية يوفنتوس فى التعاقد مع جوارديولا، وخاصة فى حال فشل اليوفى فى الحصول على لقب دورى أبطال أوروبا هذا الموسم.