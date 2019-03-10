المقاولون: تأجيل مباراة الزمالك لمصلحة الكرة المصرية...

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جدة - عمرو شويل أكد محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادى المقاولون العرب أن إدارة ناديه ترحب بشكل كامل مع مطالب نادى الزمالك بشأن تأجيل مباراة ناديه أمام الزمالك.
أضاف عادل خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "الزمالك اليوم" أن تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى مصلحة الكرة المصرية مؤكدًا أن شعور أى نادى أو جمهور بالظلم أو التحيز لطرف آخر يؤثر بشكل سلبى على المنظومة بالكامل لأن الأسرة المصرية تختلف فى الانتماء بين الأهلى والزمالك والأندية الأخرى.
وأوضح محمد عادل واحد من كافة الأندية التى ترغب فى انهاء أزمة المباراة مشيرًا الى أن موقف ناديه واضح ومنحاز للمصلحة العليا للكرة المصرية، مؤكدًا حسن العلاقة التى تجمع بين الناديين.
وأعلن فى الساعات الماضية الزمالك ان فريقه لن يخوض لقاء المقاولون العرب بسبب ارتباطه بعد مباراة جورماهيا بمواجهة نصر حسين داى يوم 17 مارس الجارى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية والتى ستحسم مصير الفريق فى الكونفدرالية.
وأكد مجلس الإدارة على حقه ناديهم فى تأجيل مباراة الفريق والمقاولون العرب المنتظرة ببطولة الدورى الممتاز تنفيذًا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة الأندية المشاركة ببطولات افريقيا.
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