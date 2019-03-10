شكرا لقرائتكم مجلس الزمالك يتمسك بتأجيل مباراة المقاولون العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على حق ناديهم فى تأجيل مباراة الفريق والمقاولون العرب المنتظرة ببطولة الدورى الممتاز تنفيذًا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة الأندية المشاركة ببطولات افريقيا.
وأعلن قرار مجلس إدارة نادى الزمالك عبر برنامج الزمالك اليوم الذى يذاع على قناة المحور ويقدمه الاعلامى أحمد جمال.
وأوضح مقدم البرنامج أن مجلس الزمالك متمسك بموقفه الرافض لإقامة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، مشددين على أن رئيس الزمالك من حقه الذهاب الى مقر اتحاد الكرة للمطالبة بحقوق ناديه خلال اجتماع مجلس الإدارة الذى تم تأجيله خلال الفترة الماضية.
وأعلن فى الساعات الماضية الزمالك ان فريقه لن يخوض لقاء المقاولون العرب بسبب ارتباطه بعد مباراة جورماهيا بمواجهة نصر حسين داى يوم 17 مارس الجارى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية والتى ستحسم مصير الفريق فى الكونفدرالية.
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