شكرا لقرائتكم حازم إمام : كنت مغرور وأتمني رئاسة الزمالك أو الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حازم امام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الاتهامات التى طالت الأسطورة التدريبية محمود الجوهرى بشأن طرق اللعب التى كان يعتمد عليها خلال الفترة التى تولى فيها مهمة تدريبات المنتخب الوطنى الأول.

وقال حازم إمام خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" عبر قناة أون سبورت أن الجوهرى أول من لعب بطريقة "4-2-3-1" وهى طريقة هجومية منذ البداية للنهاية، مشيرًا الى اعتماده على 7 لاعبين فى المنطقة الأمامية معتمدًا على حسام حسن فى الهجوم، والأطراف محمد عمارة وياسر رضوان، ومن القلب هانى رمزى وأسامة نبيه أو أحمد حسن بالاضافة لى.

أضاف حازم امام انه حزين على تقصيره فى التدريبات بمرحلة الشباب : "نعم قصرت فى التدريبات خلال مرحلة الشباب ولم أقم بزيادة الحمل التدريبى سوى بالسنوات الثلاث الخيرة لى، وهو ما أثر عليا بشكل كبير".

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تابع نجم الزمالك الأسبق: "انتابنى غرور كروى فقد كنت أرى نفسى الأفضل لكن ذلك لم يؤثر على شخصيتى خارج الملعب".

وكشف امام الثعلب الصغير عن الطريقة التى جعلته ينجح فى اقامة ثنائى مع حسام حسن فى المنتخب المصرى، مشددًا على أن مدرب بيراميدز السابق كان يتعامل معى بطريقة خاصة بخلاف انفعالاته داخل الملعب نظرًا لأننى وقتها أعرف ما يريده حسام من نظرة واحدة لأنه كان يحب التركيز معه أكثر من اى لاعب آخر.

وكشف حازم امام عن رفضه الجارم لكل المشاكل التى تتعرض لها الساحة الكروية، متمنيًا أن يتولى رئاسة اتحاد الكرة فى وقت ما أو نادى الزمالك ولكن فى بيئة يكون خلالها العمل الرياضى مبنى على التضامن بين كافة الأطراف.