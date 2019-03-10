شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يتجاوز ليغانيس ويواصل الضغط على برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل فريق أتلتيكو مدريد مطاردته لفريق برشلونة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما انتزع فوزا صعبا من ضيفه ليغانيس 1 - صفر يوم السبت في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري.

ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعبه ساول نيغيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 إثر متابعته لكرة الجزاء التي أهدرها. ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف برشلونة، المتصدر والذي يواجه رايو فايكانو في وقت لاحق، وتوقف رصيد ليغانيس عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو السادس عشر لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والفوز في ثماني، فيما تعد هذه الخسارة هي العاشرة لليغانيس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في تسع.