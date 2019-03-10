شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام تكرم خليفة أحمد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرمت إدارة الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام في الإمارات بطل آسيا للقوة البدنية خليفة أحمد، وذلك ضمن فعاليات دورة المستوى الثالث التي نظمتها الأكاديمية في دبي مؤخراً بمشاركة واسعة تعدت الثلاثين مشاركاً من الجنسين. وحاضر الدارسين المحاضر سعيد عثمان بطل العالم السابق في بناء الأجسام.

وتم تكريم البطل خليفة أحمد من قبل العقيد عبدالكريم سعيد رئيس الأكاديمية وكل من زايد الجلاف نائب الرئيس ووليد عبدالكريم مدير الشؤون الفتية بالأكاديمية.

من جانب آخر أنهت الأكاديمية ترتيبات تنظيم دورة دبلوم تجهيز المدربين للأبطال المشاركين في البطولات التي ستقام نهاية مارس الجاري على مدار 3 أيام بإشراف الاتحاد الدولي بقيادة المحاضر الدولي خوزيه جارسيا.

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