شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية «المدن المضيفة» تجوب الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبلت الإمارات بحفاوة بالغة لاعبي الأولمبياد الخاص ضمن فعاليات «المدن المضيفة» وذلك قبل انطلاق الألعاب العالمية 2019 في أبوظبي يوم 14 مارس /‏آذار الحالي.

ويعد برنامج المدن المضيفة أكبر برنامج تبادل ثقافي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويستمر حتى اليوم.

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