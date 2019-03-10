حميد بن عمار يستقبل وفود 9 دول مشاركة في البطولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، مساء أمس، في فندق قصر باهي عجمان، وفود 9 دول مشاركة في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، ضمن برنامج المدن المضيفة، أكبر برنامج تبادل ثقافي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يستمر حتى 11 مارس/آذار الجاري.

ورحب الشيخ حميد بن عمار خلال حفل الاستقبال بالرياضيين المشاركين من التشيك، وفلسطين، والبرتغال، وأوكرانيا، وتركمانستان، وألبانيا، والدنمارك، وجورجيا، وسلوفاكيا، وهم 454 رياضياً من أصحاب الهمم.

وأكد أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الحدث الرياضي، تعكس المكانة المتميزة التي تبوأتها على مستوى العالم في مجال دعم ورعاية أصحاب الهمم وإدماجهم في المجتمع، مشيراً إلى أهمية برنامج المدن المضيفة الذي يهدف إلى نشر الوعي بين جميع دول العالم بتلك الجهود، وتسليط الضوء على إنجازات أصحاب الهمم في ميادين مختلفة، والمساهمة في نسج علاقات قوية بين مجتمعنا والمجتمعات التي تنتمي إليها الوفود المشاركة، مما يتيح لنا تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز العلاقات المشتركة في مجالات تنمية المجتمع.

وأشاد بجهود اللجنة التوجيهية وفرق عمل الأولمبياد الخاص بإمارة عجمان والمتطوعين في تنفيذ ووضع برنامج متكامل للوفود، ينقل لهم صورة إيجابية وجميلة حول إرث الإمارات الأصيل من عادات وتقاليد عربية بكل فخر واعتزاز.

من جهتها، أعربت فاطمة المسافري رئيسة اللجنة التوجيهية في إمارة عجمان، عن سعادتها لاستضافة الوفود المشاركة في الإمارة، ضمن برنامج المدن المضيفة، الذي يهدف إلى نشر الوعي في المجتمع، وترسيخ التفاعل والتواصل مع أصحاب الهمم، ونشر التضامن في المجتمع، وتعزيز قيم التلاحم والتسامح.

وأشارت إلى حرص اللجنة على المساهمة بشكل فعال في إنجاح الحدث، ودعم أصحاب الهمم، والعمل على دعمهم وتمكينهم للقيام بأدوارهم تعزيز الفرص المتكافئة فيما بينهم.

وتضمن برنامج المدن المضيفة مجموعة من الأنشطة المتنوعة الثقافية والترفيهية. وانطلق أمس برنامج المدن المضيفة في إمارة الفجيرة، وتم تخصيص اليوم الأول من البرنامج لزيارة نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، حيث تم تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية مختلفة، شاركت فيها الوفود الرياضية، كما تضمن البرنامج زيارات ميدانية لأهم المعالم الأثرية والسياحية التي تعكس الجانب الحضاري والثقافي لإمارة الفجيرة، مثل قلعة الفجيرة، والقرية التراثية، وجامع الشيخ زايد الكبير، وتعرفت الوفود الزائرة إلى الثقافة المحلية لإمارة الفجيرة، والجانب المعماري والحضاري، واللقاء بكبار المواطنين، والتعرف إلى التراث الشعبي والعادات والتقاليد الإماراتية والمهن القديمة.

ولبت الوفود المشاركة دعوة سالم بورقيبة في منزله برأس الخيمة، ضمن إطار الزيارات الميدانية، وذلك وسط حفاوة كبيرة، واستقبال حاشد، بحضور الشيخ هزاع بن عيسى بن زايد آل نهيان، والشيخ ناصر بن عيسى بن زايد آل نهيان، والشيخة آمنة بنت عيسى بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن علي الخاطري، والشيخ ماجد بن سلطان الخاطري، واللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، وناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسالم بن راشد المفتول رئيس نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، ولفيف من القيادات الشرطية والمجتمعية في إمارة رأس الخيمة.

وتفاعل الضيوف مع الأهازيج التراثية والشعبية التي كانت حاضرة في الأمسية الرائعة التي عكست قيمة التآلف والتسامح، في مشهد يجسد بوضوح إنسانية الدولة والمبادئ الراسخة في المجتمع، والتي تحث على التعاون والتكاتف لخدمة الجهود الرامية لتحقيق الأهداف المطلوبة، من أرض القيم والأخلاق، بأن الإرادة هي الوعي والإصرار على تغيير الواقع إلى إبداع. وشارك في الأمسية 585 رياضياً، يمثلون وفود جنوب إفريقيا، وأستونيا، ومنغوليا، واليونان، وأذربيجان، وقبرص، وطاجيكستان، ولوكسمبورج، وكازخستان. وأنهت بلدية مدينة العين استعدادها لاستقبال الوفود المشاركة في الأولمبياد الخاص، ضمن فعالية المدن المضيفة، وتم وضع برنامج زيارات المشاركين والفعاليات الموجهة لهم والتنسيق في تنقلات الوفود، وتستضيف مدينة العين 1204 مشاركين من 29 دولة.

وشكلت البلدية لجنة مختصة برئاسة الدكتور مطر محمد النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين، وعضوية عدد من المديرين التنفيذيين، للإشراف العام على استضافة مدينة العين للوفود المشاركة.

وقال الدكتور مطر النعيمي إن البلدية أعدت برنامجاً لهذه المناسبة، شمل إقامة العديد من الفعاليات في مواقع متنوعة بمدينة العين، بالتنسيق مع عدة جهات، مثل جامعة الإمارات العربية المتحدة، وحديقة العين للحيوانات، ومدينة ألعاب هيلي، ومركز العين للرعاية والتأهيل، وعدد من المدارس والجهات التعليمية.

كما قامت بلدية مدينة العين بتفعيل دور العمل التطوعي وتحفيز الموظفين على المشاركة في تنظيم أكبر حدث إنساني ضمن الفريق التطوعي. وشارك في هذا الفريق ما يزيد على 513 متطوعاً من داخل المؤسسة وخارجها.