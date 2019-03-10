مؤتمر صحفي لبطولة كأس رئيس الدولة للبولو غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو يعقد مجلس إدارة نادي غنتوت في الحادية عشرة من صباح يوم غد الاثنين، مؤتمراً صحفياً بفندق ومنتجع غولدن توليب الجزيرة بغنتوت، للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة السنوية التاسعة عشرة للبولو لعام 2019، المقدمة من شركة (مازيراتي - بريمير موتورز)، تزامناً مع «عام التسامح 2019»، والتي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 13 إلى 29مارس الحالي، وتشهد البطولة مشاركة عدة فرق محلية وخليجية والعديد من نجوم اللعبة من المواطنين والمحترفين العالميين، وفقاً للتصنيف العالمي الذي سيتم الكشف عنه خلال مؤتمر اليوم.

ورصدت إدارة نادي غنتوت العديد من الجوائز النقدية القيمة للفرق والجمهور مواصلة لنجاحات النادي التنظيمية، باعتبارها كبرى بطولات البولو في الإمارات والشرق الأوسط كونها تندرج ضمن تصنيف 18 هاندكاب التي تمثل مشاركة أبرز اللاعبين المصنفين في مجال اللعبة، بجانب الفعاليات المصاحبة التي تنظمها اللجنة المنظمة للاحتفالية في ختام البطولة التي تتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية والمجتمعية والأنشطة المثيرة التي تزاوج بين عالم البولو المدهش والأجواء العائلية المجتمعية البهيجة.

ويحضر مؤتمر البطولة الرئيسية بجانب إدارة النادي عدد من ممثلي مجلس أبوظبي الرياضي ورعاة البطولة ورؤساء الفرق المشاركة في البطولة التي ابتسمت في السنوات الأخيرة لفرق غنتوت، زيدان، ديزرت بالم، الحبتور، بن دري، فريق الإمارات وأبوظبي.