صقر القاسمي يتوج المتميزين في فعاليات «الشارقة البحري»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي المشاركين في فعاليات نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في بحر الخان بالشارقة في إطار احتفالاته باليوم الرياضي الوطني،وشهد اليوم الأخير منافسات بطولة الإمارات للتزلج على الماء، والماراثون السابع لجمعية الشارقة لمرضى المفاصل.وشارك في التكريم وتتويج الفائزين حسن الزعابي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ومحمد الكمالي عضو مجلس الإدارة، والدكتور محمد عبدالعظيم مستشار التخطيط والجودة في النادي.

تضمن برنامج الفعاليات البحرية في اليوم الأول بطولة التجديف الأرضي على كورنيش الخان بمشاركة أعداد كبيرة من الجنسين من المواطنين والمقيمين، بجانب مسابقات ترفيهية منوعة للجماهير وتم توزيع في ختامها العديد من الجوائز، فيما تضمنت فعاليات اليوم الثاني مسابقات ترفيهية للعائلات وللأطفال، واختتمت بسباقات (البنانا بوت)، وتجديف قوارب الكاياك والويك بورد، والتزحلق على الماء، والفلاي بورد، والويك بورد والدراجات البحرية بجانب منافسات الكرة بالملعب الصابوني على شاطئ الخان.

وأكد حسن الزعابي المشرف العام على فعاليات اليوم الرياضي نجاح النشاط حيث حقق أهدافه وأسهم على مدار 3 أيام في إسعاد المشاركين الذين وصل عددهم لقرابة 2500 مشارك مثلوا الأعمار والجنسيات كافة.

وشكر الزعابي جميع المشاركين والجهات الداعمة والراعية للمهرجان ومنها شركة «إس إس مارين»،مشيراً إلى أن النادي يستهدف من وراء المهرجان البحري الكبير نشر الثقافة البحرية عند فئات المجتمع كافة.

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام رئيسة اللجنة الرياضية النسائية أن اليوم الرياضي المفتوح لبطولة التسامح 2019 الذي أقيم بمقر مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية كان تظاهرة رياضية ودية شاركت بها مجموعة النساء العربيات اللاتي يتدربن على عمليات حفظ السلام.

وقالت نورة السويدي في تصريح لها إن البطولة أقيمت تحت شعار «الإمارات تجمعنا» ونظمتها لجنة الإمارات الرياضية النسائية أمس الأول ضمن فعاليات اليوم الرياضي الوطني.

وأضافت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية توجه دائما بإشراك المرأة في كافة الأنشطة ومنها الرياضية التي تعتبرها أساسية في حياة المرأة وتساعدها كثيرا على زيادة نشاطها وحيويتها لتكون قادرة على تأدية دورها الأسري والعملي في آن واحد.

وذكرت أن البطولة سادتها روح المرح والود والتسامح من جميع المشاركات فيها خاصة وأن النساء العربيات يشاركن لأول مرة في هذه البطولة على أرض الإمارات في اثناء تنفيذ برنامج التدريب على عمليات حفظ السلام.

وأشارت إلى أن الاتحاد النسائي العام يرعى برنامج التدريب الذي يتم بإشراف وزارة الدفاع بمدرسة خولة بنت الأزور العسكرية وكذلك مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي.

من جانبها قالت العقيد الركن عفراء الفلاسي قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية إن اليوم الرياضي الوطني تتشارك فيه جميع الفتيات على حب الوطن ويعزز لديهن مفهوم الهوية الوطنية مؤكدة أن رسالته وأهدافه تخطت مجرد ممارسة مجموعة من الأنشطة الرياضية والبدنية والتراثية والترفيهية بل أصبح حدثا مؤثرا في جميع شرائح المجتمع الإماراتي.

من جانبها أكدت الدكتورة موزة الشحي المديرة التنفيذية لمكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي أن البطولة كانت رائعة حيث جمعت بين النشاط الرياضي للنساء المتدربات والنشاط العسكري التدريبي على عمليات حفظ السلام مما يحفزهن على الجد والنشاط لما للرياضة من أهداف نفسية وجسمانية أفضل.

وتضمنت البطولة مباريات لكرة السلة وكرة اليد بنظام خروج المغلوب من مرة لجميع الفرق المشاركة.

وأسفرت نتائجها عن حصول فريق الإمارات على المركز الأول فيما حصل الفريق السعودي على المركز الثاني وفي المركز الثالث جاء فريق اليمن بفارق النقاط.

وفي كرة اليد فاز فريق منتخب البحرين والأردن والسعودية وفي المركز الثاني الإمارات فيما ذهب المركز الثالث لفريق مصر بفارق النقاط، أما في مسابقة الجري 100 متر فكان في المركز الأول فريق مصر الذي فاز بالميدالية الذهبية وفي المركز الثاني الإمارات والميدالية الفضية وفي المركز الثالث اليمن بالميدالية البرونزية.

من جهة أخرى، شاركت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في فعاليات الدورة الرابعة من اليوم الرياضي الوطني، الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي، ونظمت المؤسسة سلسلة فعاليات في حديقة المجاز، وتضمنت عرضاً لرياضة المبارزة، والكاراتيه، وكرة السلة، وأتاحت للجمهور فرصة المشاركة في ألعاب القوس والسهم، والمبارزة، وكرة السلة، والكاراتيه، وكرة القدم، وكرة الطاولة للأطفال والكبار، وفي حصص الإحماء القصيرة، ووفرت المؤسسة مجسماً للعبتي كرة السلة وكرة القدم، إضافة إلى مجسم ترويجي للتعريف بالمؤسسة وألعابها، بالإضافة إلى عجلة للفوز بالجوائز. وأقيمت الفعاليات بحضور ندى النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إضافة إلى أعضاء ولاعبات ومدربات وموظفي مجلس الشارقة الرياضي، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وأكدت ندى عسكر النقبي أن مشاركة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في اليوم الوطني الرياضي، يأتي في إطار حرص المؤسسة على المشاركة في مختلف المشاريع والفعاليات والمناسبات الوطنية، لا سيما الرياضية منها والتي تهدف إلى رفع الوعي بالثقافة الرياضية، ومواصلة تشجيع المرأة على ممارستها، في ظل توفر البيئة المواتية.. وأطلق نادي الإمارات عدداص من الفعاليات الرياضية والتي شهدها محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة النادي ومحمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة نادي الإمارات وأعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الإدارية والفنية واللاعبون وممثلو الدوائر والمؤسسات الحكومية وأفراد المجتمع.

وأقيمت 25 فعالية رياضية وترفيهية ومجتمعية، حيث أكد محمود الشمسي حرص النادي على المشاركة في الفعاليات والمناسبات المجتمعية والوطنية والتي تسهم في رفع مستوى الوعي والتثقيف لأفراد المجتمع، معرباً عن سعادته بمشاركة الجميع وحماسهم الكبير في نقل الرسالة للمجتمع.

وتقدم محمد اسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة الشركة بالشكر لكل من شارك وأسهم في إنجاح فعاليات النادي، وهي دائرة محاكم رأس الخيمة والشرطة المجتمعية والشرطة السياحية والشرطة النسائية ومركز شباب الغيل والهلال الأحمر ونادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم وتكاتف ونادي نيتروجين الرياضي ومجموعة بريد الإمارات والنادي السوداني.

كما اختتم نادي الإمارات فعاليات الأسبوع الأول من حملته «اقرأ.. ريض عقلك» والتي أطلقها النادي بالتزامن مع فعاليات شهر القراءة، وقال محمود حسن الشمسي «نحن نؤمن بأن الرياضة ليست بمعزل عن القراءة لذا نحرص ان يكون لاعبو النادي قرّاءً مثقفين قادرين على بناء شخصية فكرية تساعدهم في اللعب الرياضي».

وقالت فاطمة المعمري «القراءة متعة متى ما شعر الأفراد بها، ونحن في هذا المنبر هدفنا الأوحد هو زرع متعة القراءة في المستهدفين من البرنامج وحرصنا على اختيار الكتب المقروءة بدقة حيث يغرس كل كتاب قيمة مهمة في المتلقي».

وكان حصاد الأسبوع الأول قراءة في ثلاثة كتب وهي رواية البؤساء وموسوعة الكائنات الخرافية في التراث الإماراتي وقصة الاتفاق مهم، وورشة أبجديات القراءة التي تم تنظيمها بالتعاون مع مركز فتيات رأس الخيمة.

ونظم نادي دبا الحصن مهرجاناً حظي بمشاركة جيدة من فئات وشرائح المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين، واشتمل المهرجان على مجموعة من المسابقات الرياضية والترفيهية المتنوعة: كرة قدم الصالات والألعاب المائية والشطرنج والتصويب بالسهم وكرة السلة بالإضافة إلى مشاركة كبار السن في رياضة المشي، وفي الختام قام جاسم سليمان الظهوري رئيس اللجنة الثقافة المجتمعية بتكريم المؤسسات المشاركة وكبار السن والفائزين في المسابقات.