شكرا لقرائتكم خبر عن 1300 متسابقة يشاركن في «جري سيدات الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد نادي سيدات الشارقة فعاليات الدورة السادسة من «جري سيدات الشارقة» أمس الأول بمشاركة 1300 متسابقة من 44 جنسية، في أجواء تنافسية حملت رسالة تحفز السيدات والفتيات على تبني أسلوب حياة صحية وتحسين لياقتهنّ البدنية.
وتزامنت فعاليات«جري سيدات الشارقة» مع احتفالات يوم المرأة العالمي، وشهد الحدث مشاركة 66% متسابقة إماراتية من مختلف الإمارات السبع ضمن فئتي جري 10كم و5كم.
وحصدت المتسابقة كلوي تغيمن استراليا المركز الأول عن فئة سباق 5 كم، في حين نالت جينا غارسيا من كولومبيا المركز الثاني وفازت المتسابقة ميريام لاموري من فرنسا بالمركز الثالث. أما في فئة المتسابقات الإماراتيات، فازت المواطنة مريم الشامسي بالمركز الأول في حين المركز الثاني حصدته شمسة القاسمي، في حين المركز الثالث كان من نصيب آمنة الضهوري.
وتم توزيع مبلغ 75 ألف درهم على الفائزات بالإضافة إلى الميداليات وشهادات شكر للرعاة : شركة الشارقة للبيئة «بيئة»، ومجلس الشارقة الرياضي، و«لولو ليمون»، وشركة IFFCO، ومجموعة «أغذية»، والعلامة التجارية سكيتشرز، وشركة مياه سيرما- آي للتجارة العامة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وشرطة الشارقة.
و قالت خولة السركال، مدير عام نادي سيدات الشارقة: تميزت الدورة السادسة للحدث باستحداث فئة جديدة لتشجيع السيدات والفتيات الإماراتيات،بهدف إلهام المرأة الإماراتية وحثها على ممارسة الرياضة وتمارين اللياقة البدنية بشكل يومي.
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