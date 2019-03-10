الإمارات تستقبل وفود المشاركين في البطولة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل الإمارات استقبال وفود الدول المشاركة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، أكبر حدث رياضي وإنساني على مستوى العالم.

ووصل أمس الأول 4 وفود من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمشاركة في هذه التظاهرة العالمية ولتمثيل دولهم في الألعاب العالمية التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 14 إلى 21 مارس الجاري علماً أن البرامج الرئيسية للألعاب «شعلة الأمل» و«المدن المضيفة» قد انطلقت رحلتها في جميع أنحاء الدولة.

ووصلت وفود كل من المملكة العربية السعودية والكويت ومصر والبحرين إلى الإمارات، قبل 6 أيام من انطلاق الألعاب العالمية، حيث تضمنت الوفود الرياضيين والمدربين ورؤساء الوفود والكوادر الفنية وطاقم الدعم الطبي الخاص بالفرق والمنتخبات.

وتشارك الدول الأربع في ثلاث رياضات للألعاب العالمية؛ إذ تشارك كل من المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والكويت في منافسات كرة السلة والبولينج وتنس الطاولة.

في إطار استعدادها للحدث رحّبت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وراعي الطيران الرسمي للأولمبياد الخاص أمس الأول، بمجموعة من الفرق المشاركة في الأولمبياد الخاص والتي تضمّ فريق المملكة المغربية وفريق الولايات المتحدة الأمريكية وفريق دولة باكستان.

وقامت الشركة بنقل الفريق الأمريكي الذي يضمّ حوالي 350 لاعباً ومدرباً وإدارياً ليكون بذلك أكبر فريق يشارك في الأولمبياد الخاص، حيث سافر الفريق من مطار جون آف كينيدي الدولي إلى مطار أبوظبي الدولي على متن طائرة من طراز آيرباص A

380 وكان في وداع الفريق نخبة من نجوم المصارعة الحرة من بينهم موجو راولي، مع تزيين مساند رأس الطائرة بشعار الأولمبياد الخاص.

كما نظمت الاتحاد للطيران، فعالية لتوديع لاعبي المملكة المغربية المشاركين في الأولمبياد الخاص يوم الجمعة قبيل مغادرتهم من مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، بحضور علي سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية، علماً بأن وفد المملكة المغربية يضمّ 67 لاعباً وإدارياً ومرافقاً.

هذا وغادر الفريق الباكستاني المؤلف من 92 لاعباً و27 مدرباً وثلاثة مسؤولين، مطار إسلام أباد وكراتشي ولاهور، على متن رحلات الاتحاد للطيران، وكان في وداع الفريق سفيرة العلامة التجارية سروات جيلاني التي فاجأت اللاعبين، على متن طائرة الاتحاد للطيران قبل الإقلاع.

وبادرت الاتحاد للطيران بتقديم جوائز نقدية وتذاكر سفر بهدف دعم فعالية جمع التبرعات التي أقامتها لجنة الأولمبياد الخاص باكستان للفريق الباكستاني المشارك بحضور شخصيات مهمّة من الحكومات المحلية والدبلوماسيين والإعلاميين والشركاء التجاريين.

ورحّبت الاتحاد للطيران، بالفريق النيوزيلاندي عبر استعراض ماوري باوهيري التراثي، بحضور سعادة ماثيو هوكينز، السفير النيوزيلاندي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبيتر ويلر، الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية وأندرو فيشر، نائب الرئيس لشؤون تخطيط الأسطول.

وفي سياق متصل، التقى الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية أمس الأول، بالفريق الأولمبي الصيني الخاص، ورحّب بالفريق خلال احتفال صغير تم تنظيمه في مركز جوانزو الرياضي، قبل مغادرة الفريق إلى أبوظبي.

وحضر الاحتفال رحمة عبد الرحمن الشامسي القنصل العام لسفارة دولة الإمارات في مدينة جوانزو، وعدد من الدبلوماسيين العاملين في السفارة، بالإضافة إلى نائب مدير الفريق الرياضي من الجانب الصيني زاهو سو جينج.

وقال الدكتور علي عبيد الظاهري: سعدت بالمشاركة الكبيرة من جمهورية الصين الشعبية، في دورة الأولمبياد الخاص بأبوظبي، وفخورون باستضافة هذا الفريق الرياضي الخاص والمميز، والذي يشارك في كافة جوانب الحدث.

وأضاف: للأولمبياد الخاص تاريخ حافل في تغيير المستقبل للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية وإضاءة الطريق أمامهم، وتفخر دولة الإمارات العربية المتحدة بإظهار طبيعتها الأكثر انفتاحاً والشاملة للعالم، خاصة في هذا العام، عام التسامح.