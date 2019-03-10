الفجيرة تستضيف أولى جولات «الإكس كات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تستضيف عروس الساحل الشرقي، منافسات الجولة الافتتاحية الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة (الإكس كات) المقرر إقامتها في الفترة من 13إلى 15 مارس/آذار الجاري، بمشاركة 12 زورقاً من مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة، أمس، بنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بحضور أحمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة وعضو لجنة الزوارق السريعة بالاتحاد الدولي ولجنة الفورمولا المستقبل، وحسام الطنطاوي، مدير منتجع السلام بالفجيرة «بلو دايمون» الشريك الاستراتيجي، وهيثم كمال الفيل عضو لجنة الزوارق السريعة، إضافة إلى عدد من ممثلي الهيئات والدوائر المحلية ووسائل الإعلام.

وأكد أحمد إبراهيم، حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس النادي البحري اللذين كان لهما الفضل في ترسيخ القواعد الأساسية للرياضات البحرية في الإمارة والنجاحات الكبيرة التي ظل يحققها مارينا الفجيرة حتى أصبح خلال فترة وجيزة من عمره قلعة عملاقة، وقبلة لكل الأنشطة البحرية، كما أشاد بالدور البارز لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ودعمه ورعايته الكريمة للكثير من البطولات والسباقات البحرية، مؤكداً أن الهدف من تنظيم سباقات الزوارق السريعة، تنويع النشاط الرياضي في المنطقة والترويج السياحي والتجاري لعروس بحر العرب من خلال احتضان العديد من الفعاليات والبطولات المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن ما يميز الحدث هذا العام، إضافة «كأس الفجيرة للتحدي» الذي يحظى به بطل الجولة، فضلاً عن الكثير من الفعاليات التراثية والترفيهية لجذب المزيد من الجماهير المتوقع أن يفوق عددها ال20 ألف متفرج، لذلك تم تشكيل العديد من لجان العمل لضمان الاستعداد الجيد، وإخراج المونديال البحري بالشكل اللائق، لتتواصل مسيرة الإنجازات بعد أن سبق لمارينا الفجيرة الفوز أكثر من مرة بجائزة أفضل تنظيم على مستوي العالم عند استضافة بطولات العالم للزوارق السريعة الفئة الأولى والفورمولا خلال السنوات السابقة، مقدماً الشكر لأسرة فندق بلو دايموند على التعاون والشراكة المستقبلية.

كما استعرض نائب رئيس الاتحاد البحري، مستقبل بطولة الإكس كات التي نبعت بفكر وإمكانيات إماراتية، وأخذت طريقها للعالمية بفضل السمعة الجيدة التي تتمتع بها الدولة في مجال استضافة وتنظيم العديد من البطولات البحرية، مشيراً إلى اعتماد 12 زورقاً هذا العام تمثل سبع دول، تأتي في مقدمتها الإمارات التي تشارك بثلاثة زوارق (أبوظبي تيم وزورق شرطة دبي).

وأوضح أحمد إبراهيم، أن التكلفة الإجمالية للجولة الواحدة، تقدر بأكثر من مليون درهم، وذلك من خلال استضافة المتسابقين والأطقم الفنية المشاركة استضافة كاملة، إلى جانب الجوائز النقدية للفائزين بالمراكز الأولى.

من جانبه، أعرب حسام الطنطاوي، عن اعتزازه بالمشاركة في بطولة العالم والشراكة الاستراتيجية مع مارينا الفجيرة، مؤكداً ثقته المسبقة في نجاح المونديال البحري الذي تحظى باستضافته «عروس الساحل الشرقي» للمرة السادسة، وأشار إلى أن نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، قادر بما يمتلكه من كوادر وإمكانيات على توفير سبل النجاح للجولة الافتتاحية.