ضيافة شرقاوية تجمع بين التراث والسياحة لضيوف الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ في إمارة الشارقة، برنامج المدن المضيفة؛ حيث تحتضن الشارقة لمدة 4 أيام، لاعبي الأولمبياد العالمي الخاص قبل انطلاقهم إلى أبوظبي لبدء منافسات البطولة.

وتستضيف الشارقة الفرق الرياضية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لاعبي المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت ولبنان والعراق والسودان، إلى جانب عدد من الفرق الرياضية المشاركة من دول أوروبا وآسيا وإفريقيا والأمريكيتين.

نظمت اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة لبرنامج المدن المضيفة بالتنسيق مع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة وجميع الأطراف المعنية، برنامجاً حافلاً للوفود خلال أيام الاستضافة؛ ليقضوا أياماً سعيدة وممتعة، وفترة استعداد إيجابية وترويحية تشحذ هممهم وحماسهم للبطولة القادمة، في أحضان الإمارة الباسمة التي تمثل عنواناً للحضارة الأصيلة، والثقافة الغنية، والوجهات السياحية الاستثنائية.

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة للمدن المضيفة: «حرصنا عند إعداد برنامج الاستضافة، على أن تتاح الفرصة لذوي الإعاقة من الوفود المشاركة في الأولمبياد، ليتعرفوا عن قرب إلى إمارة الشارقة، ويعايشوا أجواء الألفة العائلية والفرح والتماسك والاستقرار الذي تتمتع به الإمارة».

وقسّم برنامج اليوم الأول إلى فترتين صباحية ومسائية، وتضمنت الفترة الصباحية، زيارات لبعثات الوفود المكونة من 1638 لاعباً من 24 دولة مختلفة، إلى أبرز الوجهات والمواقع السياحية والثقافية والتراثية بإمارة الشارقة. وهي: مركز حيوانات شبه الجزيرة ومربى الأحياء المائية ومتحف الشارقة للسيارات القديمة والمتحف العلمي وجزيرة النور ومتحف الشارقة للآثار.

وتم التنويع في اختيار الوجهات التي زارتها الوفود من أجل معاينة وتلمس جميع الجوانب الثقافية والتاريخية والعلمية والفنية في الإمارة. التي تحتضن بدورها كافة أشكال الحضارة المتجسدة في هذه المواقع. وقد استعدت هذه المواقع مسبقاً، لاستقبال الوفود بالتنسيق مع اللجان الفرعية لبرنامج المدن المضيفة بالشارقة، وهي: لجنة الأنشطة والفعاليات واللجنة اللوجستية ولجنة الأمن والسلامة، إلى جانب المتطوعين واللجنة الطبية واللجنة الإعلامية ولجنة الدمج المجتمعي.

ورافقت اللجان، الوفود في كافة تحركاتهم للمحافظة على سلامتهم وأمنهم وراحتهم، وتلبية كافة متطلباتهم واحتياجاتهم.

‎وحول فعاليات وأنشطة برنامج الاستضافة، قال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «إن إمارة الشارقة، تتمتع بمقومات سياحية جيدة وتتميز بالتراث العريق، والصروح المعمارية المميزة، والوجهات السياحية التثقيفية والتعليمية، والمشاريع الترفيهية المميزة، لذلك سيجد المشاركون متعة كبيرة بزيارة الشارقة».