علي عدنان ينتقل للدوري الأمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

اتفق لاعب المنتخب العراقي الأول وفريق اتلانتا الإيطالي السابق، علي عدنان، مع فريق فانكوفر وايتكابس لكي يمثله على سبيل الإعارة حتى الصيف المقبل.

وذكر مصدر مقرب من اللاعب علي عدنان، أن «الأخير سينتقل إلى فريق فانكوفر وايتكابس في دوري ال MLS

الأمريكي على سبيل الإعارة حتى الثلاثين من يونيو/ حزيران المقبل».

يذكر أن مدرب اتلانتا الإيطالي كان قد وضع اللاعب العراقي علي عدنان في موقف محرج عندما أكد عدم حاجته إليه بعد أن انتهت الانتقالات الشتوية في الدوري الأوروبي، مما جعل كاظم يعود إلى العراق ويتدرب مع فريق أمانة بغداد من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.