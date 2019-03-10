شكرا لقرائتكم خبر عن علي عدنان ينتقل للدوري الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
اتفق لاعب المنتخب العراقي الأول وفريق اتلانتا الإيطالي السابق، علي عدنان، مع فريق فانكوفر وايتكابس لكي يمثله على سبيل الإعارة حتى الصيف المقبل.
وذكر مصدر مقرب من اللاعب علي عدنان، أن «الأخير سينتقل إلى فريق فانكوفر وايتكابس في دوري ال MLS
الأمريكي على سبيل الإعارة حتى الثلاثين من يونيو/ حزيران المقبل».
يذكر أن مدرب اتلانتا الإيطالي كان قد وضع اللاعب العراقي علي عدنان في موقف محرج عندما أكد عدم حاجته إليه بعد أن انتهت الانتقالات الشتوية في الدوري الأوروبي، مما جعل كاظم يعود إلى العراق ويتدرب مع فريق أمانة بغداد من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر علي عدنان ينتقل للدوري الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.