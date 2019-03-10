مذكرة تفاهم بين «الأولمبياد الخاص» والهلال الأحمر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرمت «اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019»، مذكرة تفاهم مع «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي؛ لدعم الألعاب العالمية، وبموجب مذكرة التفاهم، تقدم «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي، الدعم للألعاب العالمية؛ من خلال الترويج للحدث الرياضي والإنساني الأكبر، عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة؛ كما ستشارك 80 متطوعة من «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي في حفل الافتتاح الرسمي للأولمبياد الخاص.

وقال محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، رئيس «اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019»،: «إن الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، بادرت إلى تقديم الدعم للأولمبياد الخاص منذ لحظة الإعلان عن استضافة الإمارات للألعاب العالمية، ومشاركة «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي تشكل أثراً إيجابياً وفاعلاً في نجاح هذا الحدث التاريخي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام ل«هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي، حرص سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي على نسج شراكات هادفة وبناءة بين الهيئة والمؤسسات والهيئات في الدولة.