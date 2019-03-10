انطلاق برنامج التقسيم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق 12 مارس الجاري برنامج التقسيم للأولمبياد الخاص، مع بدء وصول آلاف الرياضيين من أصحاب الهمم إلى الدولة؛ للمشاركة في الحدث العالمي. ويشمل برنامج التقسيم جميع الرياضات التي تتضمنها الألعاب العالمية، باستثناء كرة القدم فئة 11 لاعباً، ورفع الأثقال، والسباحة المفتوحة، والترايثلون. ويمنح التقسيم جميع الرياضيين المشاركين في الأولمبياد الخاص الفرصة للتنافس في ظروف عادلة، ويقوم أساس التنافس العادل على تقسيم الرياضيين حسب الجنس والعمر، و حسب القدرة التنافسية.

ووفقاً لبرنامج التقسيم يخضع كل لاعب أو فريق لعملية تقييم النتائج والقدرات والتوقيت، وبالنسبة للمنافسات التي يتم التحكيم فيها أو لا يحتسب فيها التوقيت مثل كرة القدم والجمباز وتنس الريشة، فتقام سلسلة من المباريات القصيرة بين اللاعبين أو الفرق، ويمكن أن تجري اللجنة تقييماً لقدرات كل رياضي أو فريق. ويمكن لكل قسم أن يتضمن 3 لاعبين أو فرق على الأقل، و8 لاعبين أو فرق على الأكثر.

و يجب ألاّ يزيد الفارق في المستوى عن 15 في المئة بين أعلى مستوى مهارة لفريق أو لاعب، وأقل مستوى مهارة لفريق أو لاعب ضمن كل قسم.