«أبوظبي الرياضية» جاهزة للحدث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكملت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية استعداداتها لتغطية فعاليات الأولمبياد الخاص «الألعاب العالمية - أبوظبي 2019»، وقررت إدارة الشبكة تخصيص القناة الأولى بالكامل لتغطية فعاليات هذا الحدث العالمي البارز، الذي يشارك فيه أكثر من 7 آلاف رياضي، ونحو 20 ألف متطوع، وبدأت التغطية فعلاً منذ الثلاثاء الماضي، وسيتم بث الفعاليات اليومية من مختلف الملاعب والصالات على الهواء.

ويصل عدد ساعات البث طوال فترة الألعاب إلى ما يزيد على 350 ساعة، تنقل خلالها كافة المسابقات والألعاب واللقاءات الاجتماعية المصاحبة للفعاليات، إضافة إلى الملخصات اليومية التي ستقدم منها 150 ساعة بث على الهواء مباشرة، تقدم باللغتين العربية والإنجليزية على القناة الأولى والثانية لأبوظبي الرياضية، مع استخدام باقي القنوات الست الخاصة بأبوظبي الرياضية؛ لنقل الفعاليات مباشرة على الهواء، ويرافق كل فعاليات الدورة استوديو يومي تحليلي لشرح النتائج، وعرض مواقف الفرق والمنتخبات المشاركة، يقدم على مدار ساعات البث اليومي الذي يصل إلى 14 ساعة يومياً بلا توقف.

وقال الدكتور علي بن تميم، مدير عام أبوظبي للإعلام: إن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لفعاليات الأولمبياد الخاص للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ليست مناسبة عادية تضاف إلى قائمة الفعاليات التي تستضيفها الدولة، بل هي حدث إنساني عالمي بارز، يمثل أكبر تجمع رياضي متخصص يسعى لتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.

من جهته، أكد عبدالرحمن عوض الحارثي، المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، أن هذا الحدث يضع فريق العمل أمام التزام مهني يوجب على الجميع تقديم أقصى درجات الدعم، بمحتوى إعلامي متنوع واستثنائي، يلبي اهتمامات مختلف فئات الجمهور.

وأضاف: الإمارات على موعد مع العالم، باستضافتها أبطالاً وفرقاً عالميةً، توافدوا إلى الدولة للمنافسة والفوز، وتحقيق الألقاب على أرضها، وقنوات أبوظبي الرياضية ومنذ تأسيسها كانت رائدة في متابعة وتغطية أهم المشاهد الرياضية أينما كانت في العالم.

من جانبه قال يعقوب السعدي، مدير قنوات أبوظبي الرياضية: سيحظى الحدث بتغطية تلفزيونية غير مسبوقة، ترقى لأهمية ومكانة هذا الحدث العالمي البارز، من خلال بث يومي لأحداثه على مدار الساعة، اعتباراً من اليوم وحتى حفل ختام الألعاب، ووضعنا خطة شاملة لنقل أحداث البطولة على الهواء مباشرة، وفق أرقى معايير البث التلفزيوني، وباستخدام عدد هائل من الكاميرات؛ لتغطية كل صغيرة وكبيرة تحدث في ملاعب البطولة، إضافة إلى تخصيص القناة الأولى بالكامل لتغطية الحدث.