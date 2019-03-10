منافسات ملك البساط بـ «جراند سلام للجوجيتسو» تنطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم مساء اليوم منافسات الجولة الأخيرة من النسخة الرابعة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي انطلقت أمس بصالة كوبر بوكس أرينا بمجمع الملكة اليزابيث الأوليمبي في العاصمة البريطانية لندن. وسوف تخصص منافسات اليوم للناشئين والبالغين والأساتذة في الأحزمة الأبيض والأزرق ونهائيات الحزام الأسود، إضافة إلى بطولة «ملك البساط» التي ستقام في تمام الساعة الثالثة على البساط الأوسط في الصالة بمشاركة 10 من أبرز أساطير العالم في الوزن الخفيف.

وكانت المنافسات انطلقت أمس في العاشرة صباحا بتوقيت لندن الثانية بعد الظهر بتوقيت أبوظبي، بحضور كل من سميرة الرميثي عضوة مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وطارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام، وجوستافو أوليفييرا رئيس الاتحاد الإنجليزي للجوجيتسو، وأقيمت منافسات الأمس لأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود بمختلف الأوزان بالغين وأساتذة رجالاً وسيدات، والتي لم يشارك فيها إلا قلة من لاعبينا نظراً لأن معظمهم في الأحزمة الأزرق والناشئين.

وفي نزالات الأدوار التمهيدية نجح مصبح الخاطري لاعب الجزيرة في لفت الأنظار وتحقيق الفوز بالنزال الأول على بطل فرنسا ريمي أونساي بنتيجة 7 /‏0 بمنافسات الحزام البني وتأهل للدور النهائي ليواجه بطل كوريا الجنوبية ويهزمه بالاستسلام ويحلق بالذهب محققاً أول إنجاز للإمارات في البطولة، أما سعود الحمادي فقد لعب نزالين في الحزام البنفسجي فاز في الأول وخسر في الثاني ليودع المنافسات، كما خسر حمدان البلوشي لاعب العين وودع البطولة من أول نزال، وكانت تلك هي نتائج لاعبينا حتى موعد كتابة تلك السطور لأن النزالات استمرت حتى الثانية عشرة من مساء أمس بتوقيت أبوظبي.

وأكد جوستافو أوليفيرا رئيس الاتحاد البريطاني للجوجيتسو الشريك المحلي في التنظيم أن الاستعدادات لهذه الجولة بدأت منذ 12 شهرا، وقال إنه عرض التصور الشامل لهذه الجولة على مسؤولي الاتحاد الإماراتي في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو خلال النسخة الماضية في إبريل من عام 2018، وقال: الجديد في جولة لندن هذا العام هو بطولة ملك البساط، وهي الإضافة التي وجدت اهتماما كبيرا من كل عشاق الألعاب القتالية في المملكة المتحدة، لأنهم يحبون مثل هذه المنافسات، وسمعوا عنها جيدا من خلال وسائل الإعلام، وعرفوا أن أقوى لاعبي العالم سوف يحضرون للقتال فيها.