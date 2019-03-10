دائرة الطاقة تنظم مسيرة «الطاقة مشاركة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت دائرة الطاقة في أبوظبي، أمس، مسيرة «الطاقة مشاركة» في حديقة أم الإمارات، تضامناً مع المنتخب الوطني المشارك في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية التي تقام فعالياتها خلال الفترة من 14 إلى 21 مارس/‏آذار الجاري.

وتأتي هذه المسيرة في إطار دعم دائرة الطاقة لأكبر حدث رياضي وإنساني على مستوى العالم، وضمن فعاليات حملة «طاقة الأولمبياد» التي أطلقتها الدائرة، بهدف تنظيم عدد من المبادرات والفعاليات في أماكن مختلفة، بمدينة أبوظبي، وفي مقار استضافة الألعاب، باعتبارها الشريك الرسمي للأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية «أبوظبي 2019».

شارك في المسيرة المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، وعدد من موظفي الدائرة، وأكثر من 400 متطوع، ومختلف الفئات المجتمعية، ووفود شبابية من مجلس أبوظبي للشباب، وحيدر ألوعلي لاعب المنتخب الإماراتي لكرة القدم السابق.

ويأتي تنظيم المسيرة بهدف تعزيز ممارسة الرياضة، ودعم أصحاب الهمم المشاركين في الأولمبياد الخاص، وكذلك إلقاء الضوء على أهمية قطاع الطاقة، وإبراز جهود دائرة الطاقة في دعم مسيرة التنمية المستدامة في أبوظبي.

وقال المهندس عويضة مرشد المرر إن مسيرة «الطاقة مشاركة» تعكس مدى حرص دائرة الطاقة على دعم المشاركين في الأولمبياد الخاص بأبوظبي، والتضامن مع منتخبنا الوطني، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة في كافة الأحداث الرئيسية في الإمارة، بما يخدم أهداف الدائرة الرامية إلى رفع درجة الوعي بأهمية الطاقة، وترشيد استهلاك الطاقة، وتبني التقنيات الصديقة للبيئة، كهدف مشترك يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الهيئات والفئات المجتمعية، واستشراف مستقبل مزدهر قائم على التنمية المستدامة.

وأكد أن دعم دائرة الطاقة لأصحاب الهمم المشاركين في هذا الحدث العالمي، يأتي في إطار اهتمامها بهذه الفئة الغالية على الجميع، لافتاً في هذا الصدد إلى مدى الرعاية التي تتلقاها هذه الفئة، مما يعكس استراتيجية الإمارات في إرساء القيم الإنسانية وتحقيق مفهوم الدمج المجتمعي، وتمكين أصحاب الهمم من أداء دورهم الطبيعي في التنمية والتطور.