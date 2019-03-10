الوحدة يستعيد إسماعيل والغافري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

يدخل إسماعيل مطر كابتن فريق الوحدة، وسلطان الغافري ضمن خيارات الهولندي هينك تين كات مدرب «العنابي»؛ للمشاركة في مباراة (الاتحاد- جدة السعودي) غداً على «استاد آل نهيان» في العاصمة أبوظبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة «دوري أبطال آسيا»، بينما تبدو حظوظ يحيى الغساني ضعيفة في اللحاق بالمباراة.

يذكر أن إسماعيل مطر شفي من الوعكة الصحية الخفيفة قبل المباراة الأولى، التي خاضها «العنابي» أمام لوكوموتيف الأوزبكي في طشقند، بينما غاب سلطان الغافري للإيقاف، أما الغساني فقد شارك مؤخراً في التدريبات الجماعية للفريق، وإن موقفه يتحدد في التدريب الأخير.

ويضع الهولندي تين كات اللمسات الأخيرة على الخطة والتشكيلة، التي يخوض بها مواجهة الاتحاد في التدريب الأخير بملعب أكاديمية الوحدة بالشهامة، بمشاركة جميع اللاعبين، وكان الفريق قد أدى التدريب الرئيسي، مساء أمس، ب«استاد آل نهيان» بمعنويات عالية، ورغبة كبيرة في الفوز والتعويض في اللقاء المرتقب.

وعلى صعيد آخر، ضمت بعثة الاتحاد السعودي، التي وصلت إلى العاصمة أبوظبي، صباح أمس، 21 لاعباً تحت قيادة المدير الفني التشيلي لويس سييرا؛ وهم: راكان النجار؛ وسعود عبدالحميد؛ وفواز القرني؛ وأحمد عيسري؛ ومنصور الحربي؛ وجمال باجندوج؛ وزياد الصحفي؛ وخالد السميري؛ وعبدالعزيز البيشي؛ وماتيو جورمان؛ وعبدالله العمار؛ وياسين برناوي؛ وعبدالرحمن الغامدي؛ وفهد المولد؛ وكارلوس فيلانوفيا؛ ورومارينيو؛ وناصر الشمراني؛ وجوناس؛ وعبدالعزيز العرياني.

وأجرى العميد مرانه الأول على «استاد آل نهيان»، مساء أمس، ويختتم استعداداته، مساء اليوم، ويذكر أن الفريق السعودي قد حقق الانتصار في مباراته الأولى أمام الريان القطري وعاد وسجل فوزاً مهماً في الدوري السعودي على الفيحاء بهدفين من دون مقابل.