جهود مكثفة للجنة الطبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت اللجنة الطبية للأولمبياد الخاص، التي تترأسها دائرة الصحة- أبوظبي عن جاهزيتها لتقديم الدعم اللازم لضيوف الدولة ضمن البطولة، وتم تكليف دائرة الصحة- أبوظبي، بالتخطيط وتنسيق الجهود الطبية بين كافة الجهات الصحية بالدولة سواء الحكومية أو الخاصة؛ من أجل تضافر الجهود وتكاملها بين مزودي الخدمات الطبية.

وتضم اللجنة الطبية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ وهيئة الصحة بدبي؛ وشرطة أبوظبي؛ وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)؛ وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية؛ وإسعاف دبي؛ ومبادلة للرعاية الصحية.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي: يشرفنا أن نساهم بشكل محوري في جهود إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير؛ من خلال التعاون مع شركائنا، وضمان تقديم الدعم الطبي لأصحاب الهمم المشاركين في الحدث، والوفود المرافقة والمتفرجين؛ حيث عملت اللجنة الطبية على توفير طواقم طبية مدربة خصيصاً؛ لتقديم الدعم الطبي لأصحاب الهمم خلال فترة تواجدهم في الدولة، ويتضمن ذلك: عيادات ميدانية إلى جانب أطباء ومسعفين ومتخصصين في العلاج الطبيعي، كما عملت على توفير سيارات الإسعاف؛ لمرافقة الوفود خلال تنقلهم من المطار وإليه، وكذلك في أماكن إقامة الفعاليات ال9 في إماراتي أبوظبي ودبي، كما قمنا بتدريب 300 متطوع؛ للمساعدة في تقديم الدعم الطبي.