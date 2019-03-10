العضب يفوز برئاسة لجنة القدرة في «آسيوي الفروسية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز العميد خبير محمد عيسى العضب، المدير العام ل«نادي دبي للفروسية» برئاسة لجنة القدرة في الاتحاد الآسيوي للفروسية للمرة الثانية على التوالي

وهنأ اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس «اتحاد الإمارات للفروسية والسباق»، العضب على الفوز المستحق، والذي يثبت مدى تأثير اتحادنا الوطني ورجاله، كما أثنى على الجهود التي قام بها العضب في دعم قوانين الرياضة، والتي تهدف إلى تطوير رياضة الفروسية، والمحافظة على سلامة الفرس والفارس على حد سواء.

وقال الريسي: هذا النجاح يعود لثقة الاتحاد الدولي بنا، والتي جاءت عبر جهود كبيرة ومستمرة من أبناء الوطن وفرسان الإمارات والأعداد الكبيرة والمتزايدة في منافسات الفروسية الدولية ذات التصنيف الدولي رفيع المستوى خلال العام الماضي، والتطوير الكبير في رياضة الفروسية عربياً وإقليمياً وعالمياً، هذا التطور يأتي بخطى ثابتة؛ نتيجة دعم القيادة الرشيدة.

ويشغل العضب منصب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وكذلك مدير إدارة الخيالة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إضافة إلى أنه حكم دولي ومحاضر معتمد في الاتحاد الدولي للفروسية.