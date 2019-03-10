مروان المعلا يشهد ختام دراج ريس الرملي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات موتور بلكس، مهرجان تلال سويحان الصحراوي الترفيهي في منطقة العين، وكان في استقباله حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وعلي مصلح الأحبابي وسعيد المرزوقي عضوا مجلس إدارة المهرجان.

وحضر الشيخ مروان بن راشد المعلا الجولة النهائية من بطولة تلال سويحان للدراج ريس الرملي، كما قام بجولة استطلاعية في ورش تجهيز السيارات واستمع من المتسابقين عن كيفية تزويد السيارات بقوة دفع عالية حتى تحقق النجاح في سباق الدراج ريس الرملي لمسافة 91 مترا.

وأشاد الشيخ مروان بن راشد المعلا بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة، وأكد أن مهرجان تلال سويحان الصحراوي الترفيهي يصب في مصلحة رياضة السيارات والدراجات النارية ويستفيد منه عدد كبير من محبي هذه الرياضة من شباب دولة الإمارات.

كما أشاد الشيخ مروان المعلا بمستوى تنظيم مهرجان تلال سويحان الصحراوي الترفيهي وبالجهود الكبيرة المبذولة من اللجنة المنظمة ومن القائمين على هذا المهرجان، الذين حرصوا على توفير السكن والرعاية الصحية والأمنية والسلامة وكل المقومات لإنجاح فعاليات المهرجان الذي حمل في طياته كل المتعة والإثارة والتحدي والندية في فئات المهرجان المختلفة والمتنوعة.