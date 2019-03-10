القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا اليوم الأحد 10-3-2019 في الكونفدرالية الإفريقية...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا اليوم، نتعرف من خلال المقال على أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في الكونفدرالية الإفريقية لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات، حيث يخوض الزمالك مباراة اليوم وسط حالة من الترقب والقلق على جميع محبي وعشاق الفارس الأبيض نظراً لقيمة المباراة، ويحتاج نادي الزمالك لتحقيق الفوز خلال هذه المباراة لتعديل ترتيبه في المجموعة.

قنوات إذاعة مباراة الزمالك مجاناً، يدخل الزمالك مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط فقط، فقد حقق الزمالك فوز وحيد وتعادلين خلال جميع مبارياته حتى الآن بالمجموعة، ويأمل في تحقيق الفوز من اجل الوصول للنقطة 7 والاقتراب من التأهل للدور التالي.

القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الزمالك وجورماهيا

يهتم الكثير من الجماهير بالبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني مجاناً اليوم في الكونفدرالية، حيث ستقام المباراة مساء اليوم الأحد الموافق 10-3-2019 على ملعب برج العرب بالإسكندرية معقل فريق الزمالك ووسط جماهيره في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في الكونفدرالية

ستكون مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة، وذلك حصرياً في الشرق الأوسط، حيث ستكون قناة بي ان سبورت HD1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا اليوم

ستكون القناة الثانية الأرضية وقناة النيل الرياضية عبر التردد الأرضي من اهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني اليوم مجاناً، وذلك نظراً لإقامة المباراة بالقاهرة، ويتم نقل المباريات عبر القنوات الأرضية المحلية فقط، والتي يمكن استقبالها في مصر من خلال الأريال.