بداية اللعب على استاد توتنهام الجديد تقترب

سوف يستضيف استاد توتنهام الجديد أخيرا أول مباراة في الدوري الممتاز في الأسبوع الأول من أبريل. وهو الحدث الذي انتظره جميع عشاق فريق السبيرز منذ الإعلان عن اقتراب الانتهاء من تجهيزات الملعب الجديد. ومن المقرر أن يتم افتتاح الملعب الذي تبلغ طاقتها 62 ألف متر والذي تم بناءه على موقع وايت هارت لين القديم في سبتمبر لكنه تأثر بالتأخير مع تزايد المخاوف من أنها لن تستضيف أي مباراة على الإطلاق خلال هذه الفترة. يستوعب الملعب الجديد للنادي نحو 30.000 متفرج للمباراة التي ستقام في قطاع الناشئين تحت 18 عام، ونحو 45.000 متفرج في مباراة الأساطير الافتتاحية.

سيستضيف توتنهام حدثين تجريبيين في أواخر مارس للحصول على شهادة السلامة الخاصة بالموقع الرياضي، وبعد ذلك سيواجه برايتون أو كريستال بالاس في المكان الجديد في الأسبوع الأول من أبريل، رهنا بتأهل برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان برايتون قد اضطر إلى اللعب في ميلوول في الجولة السادسة من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في 17 مارس. وقال بيان توتنهام: “لقد أجرينا مناقشات مع الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوربي لكرة الدم يويفا وقد تم الاتفاق على الدوري الممتاز، من خلال مواجهة برايتون وكريستال بالاس لضمان أن تكون مباراتنا الأولى هي مباراة الدوري الممتاز قبل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والمباراة النهائية. إذا فازت برايتون في مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد 17 مارس، فسوف نلعب مع كريستال بالاس في الأربعاء 3 أبريل وبرايتون في 23 أو 24 أبريل.

أما إذا خسر برايتون مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد 17 مارس، فسوف نلعب مع برايتون في 6 أو 7 أبريل ويخضع ذلك لجدول دوري الأبطال وكريستال بالاس في 23 أو 24 أبريل”.

ستقام مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 9 و10 أبريل، مع تأهل توتنهام بعد الانتهاء من الفوز 4-0 على بوروسيا دورتموند هذا الأسبوع. كانت نتيجة لقاء الذهاب قد انتهت لصالح توتنهام 3-0 في حين استطاع السبيرز تحقيق الفوز في ألمانيا مرة أخرى بنتيجة 1-0. ستشهد أحداث الاختبار في الملعب الجديد أن فريق توتنهام تحت سن 18 سيلاقي فريق ساوثمبتون في 24 مارس قبل مباراة الأساطير في 30 مارس.