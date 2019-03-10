أسبوع عصيب وحاسم لمانشستر سيتي

يقول بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، إن الفريق سيخوض أسبوعا حاسمً في سعي النادي المستمر للظفر بلقب الدوري الإنجليزي لهذا العام المثير. ويقول بيب أن الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي سيكون أكثر وضوحا مع اقتراب المباراة يوم السبت التي سيقابل فيها نادي واتفورد ويعتقد مدرب البلوز أنه يمكن أن يكون المفتاح لبقية النجاحات المتوقعة.

ويصرح بيب “هذا الأسبوع لدينا مواجهات في ثلاث مسابقات مختلفة، لدينا الدوري الممتاز حيث كل شيء قريب جدا من ليفربول. نأمل أن يساعدنا دفاعنا في تجنب المشاكل غير المتوقعة التي تعرضنا لمواقف محرجة أحيانا. إنه أمر مهم للغاية هذا الأسبوع.

ويستطرد بيب قائلا: “دعونا نفعل ذلك بشكل ناجح هذا الأسبوع، من الغد الأمور جميعها ستكون مهمة للغاية. فكلما اقتربنا من النهاية تكون جميع المباريات صعبة ومثيرة للتوتر. تحدثت مع اللاعبين وهم يعرفون كيف سيحدث ما قد خططنا له وما تم التدريب عليه. نأمل أننا لن نخرج في دوري الأبطال بالشكل الذي يؤثر على أداءنا في البطولات الأخرى. نحن بحاجة إلى أن نكون أقوياء وأن نقبل أصعب لحظة في كل موقف ونتعامل معها بالشكل الجيد. نحن نحاول القيام بذلك بأقوى طريقة ومجاراة كل موقف عن طريق اللعبة المتفق عليها. اللاعبون يعرفون ذلك “.

وردا على سؤال حول ما إذا كان ليفربول ومديره الفني يورجن كلوب يشعران بالضغط في السباق على اللقب، أضاف بيب: “أحترم كثيرا يورجن لذا لا أعرف ما هي حقيقة الأمر لديه. أنا لست في غرفة خلع الملابس الخاصة به حتى أعرف ما يشعر به هو ورجاله. أنا مهتم فقط بما يجب أن أفعله مع فريقي. لقد كان لا يصدق في الشهرين الأخيرين، وخاصة في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة الماضية، ونود الاستمرار على هذا النحو. أود أيضا أن أنهي هذه البطولة مبكرا، ولكن الأمر ليس سهلا مع منافسة رجل مثل كلوب.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي استطاع التغلب على فريق واتفورد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد في منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز. وبذلك يتصدر مانشستر سيتي قمة الدوري الممتاز بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه فريق ليفربول الذي سيواجه بيرنلي غدا الأحد في نهاية منافسات الأسبوع الثلاثين.