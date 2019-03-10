الحذاء الذهبي.. صراع خاص بين ميسي ومبابي واحتلال إيطالي للقائمة.. وصلاح في واد آخر

أحمد هاني
واصل ليونيل ميسي نجم برشلونة ابتعاده بالصدارة للحذاء الذهبي بعد تسجيله هدفا بمباراة فريقه أمام رايو فاليكانو ليرفع رصيده لـ 25 هدفًا، ليبتعد عن أبرز ملاحقيه في القائمة كليان إمبابي لاعب باريس سان جيرمان صاحب الـ 24 هدفًا.
ويشهد جدول الترتيب صراعا خاصا بوجود 3 من الدوري الإيطالي في القائمة هم "رونالدو، وكوالياريلا، و بيوتيك"، والـ 3 يتساوون في الأهداف، بـ 19 هدفًا.
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