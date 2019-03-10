محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 9 مارس 2019، بمختلف البطولات. دوري أبطال أفريقيا هدف فيتا كلوب في شباك الأهلي الدوري الإنجليزي أهداف مانشستر سيتي وواتفورد Advertisements الدوري الإسباني أهداف مباراة برشلونة ورايو فاليكانو الدوري الإيطالي أهداف مباراة ميلان وكييفو فيرونا

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. الأهلي يخسر بهدف من فيتا كلوب.. وبرشلونة يحرز ثلاثية أمام رايو فاليكانو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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