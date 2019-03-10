"كاف" يعلن حكم مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، صباح اليوم الأحد، حكم مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي فريق الأهلي، مساء السبت المقبل، بنظيره شبيبة الساورة، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري المجموعات لدوي أبطال أفريقيا.

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واختار "كاف" الحكم التونسي الصادق السالمي، لإدارة مواجهة الأهلي المقبلة أمام شبيبة الساورة، ويعاونه كل من الليبي عطية بن ساعد، والتونسي أيمن إساعيل.

وتلقى الأهلي خسارة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا على يد فيتا كلوب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "الشهداء" ضمن الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي خسر الجولة الماضية من سيمبا التنزاني بهدف دون رد ليصبح ترتيب المجموعة على النحو التالي: الأهلي (7 نقاط) - فيتا كلوب (7 نقاط) - سيبما (6 نقاط) - شبيبة الساورة (8 نقاط).