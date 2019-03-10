الطويلة يوضح حقيقة اشتباك الحضري مع مدربه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، حقيقة اشتباك الحارس عصام الحضري مع مدربه في الفريق مؤمن سليمان، نافيا كل ما يترد بهذا الشأن.

وقال الطويلة في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت":" لا صحة لما يتداول من أخبار حول اشتباك بين الحضري والمدرب مؤمن سليمان".

وأضاف، أن المدرب مؤمن سليمان من الشخصيات المحترمة ولا يمكن أن يقوم بهذا الفعل، والعصبية التي ربما يظهر عليها في بعض المباريات نظرا لطبيعة عمله تحت ضغط دائما.

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وأوضح، أن عصام الحضري أذكى من أن ينهي مسيرته وتاريخه بطريقة غير علاقة، كما أنه لاعب محترف ويملك الكثير من الخبرات في التعامل داخل وخارج الملعب.

وأشار إلى أن الحضري يعلم جيدا أن السنوات المتبقية له في الملاعب يجب ألا يتخللها تصرف غير لائق، وهو ما يحاول أنه يفعله.

وأتم:" الحضري يتدرب بشكل منتظم رغم تعرضه للإصابة في وقت سابق، وبات جاهزا للتدريبات ومشاركته في المباراة المقبلة في يد الجهاز الفني".