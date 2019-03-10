الاتحاد يعاقب صبري رحيل.. ويؤكد: ما حدث له مع الأهلي أثر عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري، أنه تقرر إيقاف اللاعب صبري رحيل ظهير الفريق المنتقل من الأهلي خلال شهر يناير الماضي.

وأشار صلاح الدين في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أن صبري رحيل تعرض لعقوبة وفقًا لما تنص عليه لائحة نادي الاتحاد للموسم الجاري.

وقال مدير الكرة لزعيم الثغر: "لدينا أزمة بالفعل، صبري رحيل لاعب دولي وسبق له أن ظهر مع الأهلي من قبل، ولكنه يعاني من حالة استعجال مما أدى إلى تصرفه بشكل خاطيء".

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وأكمل: "نقدر رغبة صبري رحيل في المشاركة خلال المباريات المقبلة، لكن السيد سالم يقدم أداء مميزة معنا منذ أن تعاقدنا معه في الفترة الماضية".

وأضاف: "لدينا لائحة قوية وما فعله صبري رحيل من اعتراض على الجلوس على مقاعد البدلاء اصطدم بها، وسيكون هناك عقوبة وخصم مالي كبير، لكن أتمنى أن يعود اللاعب لوضعه الطبيعي وأن يصبح من نجوم الفريق".

واختتم: "ابتعاد صبري رحيل عن المشاركة في المباريات مع الأهلي أدى إلى صعوبة مشاركته لعدم جاهزيته، واعتراضه أدى إلى الإيقاف وفقًا للائحة".