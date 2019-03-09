شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد بطل الدرع العام لبطولة الجمهورية للسباحة التوقيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق السباحة التوقيعية بناد الصيد، بلقب بطولة الجمهورية، بعد تصدره لنتائج بطولة مرحلة 12 سنة وفوزه بالمراكز الأولى ببطولة الجمهورية للناشئات التى أقيمت بمجمع ألعاب الماء بصيد الدقي. وفازت فراشات السباحة التوقيعية بنادى الصيد بالدرع العام لبطولة الجمهورية باجمالى 913 نقطة، ومن خلفهم النادي الأهلي بالمركز الثانى برصيد 727 نقطة، وجاء الجزيرة فى المركز الثالث برصيد 609 نقطة، واخيراً جاء هليوبوليس فى المركز الرابع برصيد 580 نقطة. Advertisements وجاء فوز نادى الصيد باللقب عقب تصدره لنتائج بطولة مرحلة 12 سنة وفوزه بالمراكز الأولى ببطولة الجمهورية للناشئات، حيث استطاع الحصول على كأس التفوق بالبطولة بعد الفوز بالمراكز الأولى فى مسابقات الفرق والكومبو ، كما حصدت لاعبات الصيد المراكز الأولى فى مسابقات الفردى والزوجى.

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