شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد فيتا كلوب .. 60 دقيقة والأهداف ممنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال التعادل السلبي يسيطر على مواجهة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولي بعد مرور 60 دقيقة، والمقامة حالياً على ملعب الشهداء فى العاصمة الكونغولية كنشاسا، في المواجهة التي تأتى ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال افريقيا.

بدأ الشوط الثاني بهجوم كاسح من الأهلى وأهدر الثلاثي ناصر ماهر وكريم نيدفيد وأجاي هجمة بثلاثة أرواح في الدقيقة 46، بعد تدخل حارس فيتا كلوب الذي نجح فى ابعاد الكرة مرتين قبل أن يخرج الكرة الثالثة لضربة ركنية.

وفى الدقيقة 52 مرر ناصر ماهر كرة بينية من خلف دفاعات فيتا كلوب ليسددها رمضان صبحي مباشرة، الا أن حارس فيتا كلوب وجد الكرة بين يديه، وبعد فاصل من التمريرات بين أقدام لاعبي الأهلى ، لتصل الكرة لعلي معلول الذي أرسل كرة عرضية أبعدها دفاع فيتا كلوب.

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عاد لاعبو فيتا كلوب لأجواء المباراة لينهون سيطرة لاعبي الأهلى على مجريات المباراة، وسدد لاعبوه أكثر من كرة خطيرة أبعدها الدفاع الأحمر.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول ومحمد هانى، خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحى وناصر ماهر وجونيور أجاى وفى الهجوم مروان محسن، ويتصدر الأهلى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على فيتا كلوب على أرضه وبين جماهيره من أجل استعادة التوازن الأفريقي ولضمان التأهل للدور التالي دون النظر لنتيجة المباراة الأخيرة.