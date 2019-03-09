شكرا لقرائتكم خبر عن الأنكل سبب استبدال محمد الشناوى فى مواجهة الأهلى وفيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة بالتواء فى الأنكل خلال مباراة فريقه أمام فيتا كلوب الكونغولى، واضطر الشناوى لمغادرة ملعب المباراة فى منتصف الشوط الأول بعد معاناته من الإصابة وحل زميله علي لطفى بديلا له. ويواجه الأهلي مضيفه فيتا كلوب الكونغولى حاليا فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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