فيديو.. القائم ينقذ الأهلي من هدف مؤكد لفيتا كلوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن لاعبو فيتا كلوب أخطر الهجمات على مرمى الأهلى، وسدد لاعب الفريق الكونغولى كرة من ضربة رأس ارتطمت بالقائم الايسر في الدقيقة 47 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الأهلى كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوى Advertisements خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول ومحمد هانى خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحى وناصر ماهر وجونيور أجاى خط الهجوم: مروان محسن

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