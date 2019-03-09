شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي سيد الموقف فى مواجهة الأهلى وفيتا بعد 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال التعادل السلبي يسيطر على مواجهة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولي المقامة حالياً على ملعب الشهداء فى العاصمة الكونغولية كنشاسا، في المواجهة التي تأتى ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال افريقيا.
فى الدقيقة 19 تعرض محمد الشناوى لإصابة قوية بعد سقوطه بشكل خاطيء أثناء خروجه لإلتقاط أحد الكرات العرضية، ليفشل الحارس الدولي فى استكمال المباراة ويدفع مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى بالحارس علي لطفي بعد توقف اللعب لأكثر من 10 دقائق.
أنفرد النيجيري أجاي بمرمى فيتا كلوب فى الدقيقة 27 قبل أن تلحق به دفاعات فيتا كلوب ليمررها لرمضان صبحي، ولكن الكرة لم تصل له، ويشتتها لاعبو بطل الكونغو لضربة ركنية.
بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول ومحمد هانى، خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحى وناصر ماهر وجونيور أجاى وفى الهجوم مروان محسن، ويتصدر الأهلى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على فيتا كلوب على أرضه وبين جماهيره من أجل استعادة التوازن الأفريقي ولضمان التأهل للدور التالي دون النظر لنتيجة المباراة الأخيرة.
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