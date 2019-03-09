مباشر.. نتيجة وأهداف مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم 9 مارس 2019 AL AHLY في دوري أبطال إفريقيا الشوط...

نتيجة وأهداف مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم، ما زلنا نتابع معكم ما يخص مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت التاسع من مارس 2019 في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث يحل المارد الأحمر ضيفاً ثقيلا على فيتا كلوب الكونغولي في واحدة من المباريات الهامة والكبيرة التي يسعى من خلالها الأهلي المصري لتحقيق التوازن في دوري أبطال إفريقيا والمحافظة على صدارة المجموعة، ولعل جميع الجماهير تتابع الآن ملخص ونتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

ومن خلال الدور المنوط به عبر موقعنا نزودكم بتغطية مستمرة أول بأول فيما يخص نتيجة وأهداف مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا 2019، ويدخل المارد الأحمر تلك المباراة متواجداً في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد سبعة نقاط، فيما يدخل فيتا كلوب اللقاء متواجداً في المركز الرابع والأخير برصيد أربعة نقاط.

نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم

يبحث الكثير الآن عن ملخص ونتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم، أهداف الأهلي وفيتا كلوب اليوم في دوري أبطال إفريقيا، مشاهدة ملخص مباراة الأهلي اليوم السبت 9-3-2019 في دوري أبطال إفريقيا، وهذا ما سنتابعه معكم من خلال السطور القليلة المقبلة عبر هذا المقال.

ملخص وأهداف مباراة الأهلي وفيتا كلوب

انطلقت مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين، وانطلقت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، فيما انطلقت صافرة الحكم لمباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

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نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم: انطلقت المباراة وسط أجواء شديدة الحماس من لاعبي الفريقين ومن الجماهير في مدرجات ملعب الأخير، ومرور 25 دقيقة من زمن المباراة وما زال التعادل السلبي قائم بين الفريقين.

وتذهب المباراة لخمسة دقائق وقت بدل ضائع لعلنها حكم اللقاء، وكاد لاعبي فيتا كلوب تسجيل هدف التقدم ولكن دفاعات الأهلي تتصدى للكرة وتذهب هجمة مرتدة سريعة للمارد الأحمر ولكن دون تهديد لمرمى الأخير، تابعوا معنا الشوط الثاني للقاء ونتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

انطلاق الشوط الثاني من مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم، والأهلي يهدر هجمة رائعة حيث سدد جونيو أجايي رأسية روعة يتصدها لها حارس مرمى فيتا كلوب وتضيع الفرصة على المارد الأحمر.

وفي الدقيقة 84 من زمن المباراة ينجح فيتا كلوب من التسجيل هدف في شباك الأهلي لتصبح نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب الآن 1-0 لصالح صاحب الأرض والجمهور فريق فيتا كلوب الكونغولي.