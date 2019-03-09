نتيجة مباراة الوداد واسيك ميموزا اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يحل فريق الوداد الرياضي المغربي ضيفاً على اسيك ميموزا الإيفواري مساء يوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات دوري المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك لحساب المجموعة الأولى من دوري المجموعات.

الوداد الرياضي المغربي بقيادة مديره الفني التونسي فوزي البنزرتي يسعى لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب من الحصول على بطاقة التأهل عن المجموعة الأولى، الفريق المغربي الذي توج بلقب هذه البطولة في الموسم قبل الماضي سيدخل هذه المباراة محتلاً المركز الأول برصيد سبع نقاط.

على الجانب الآخر فإن فريق اسيك ميموزا الإيفواري سيكون أمام فرصة لرد اعتباره أمام الوداد المغربي، حيث كان الفريق الإيفواري قد خسر من نظيره المغربي بخمسة أهداف دون رد في مباراة الجولة الأولى من هذه المجموعة، وتمكن اسيك ابيدجان الإيفواري من حصد أربع نقاط، إلا أنه يأتي في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط عن فريق لوبي ستارز النيجيري صاحب المركز الثالث.

Advertisements

موعد مباراة الوداد واسيك ميموزا

وقد تقرر أن تٌجرى أحداث لقاء اسيك ميموزا والوداد الرياضي المغربي في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء يوم السبت، على أن تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد واسيك

هذا وسيتم البث الحي والمباشر لمباراة الوداد الرياضي المغربي أمام اسيك ابيدجان الإيفواري مساء السبت عبر قناة bein SPORTS HD8.

نتيجة مباراة الوداد واسيك

مرت حتى الآن ثلث ساعة على بداية مباراة الوداد واسيك والنتيجة لاتزال هي التعادل السلبي بين الفريقين.