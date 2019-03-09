الآن يلا شوت yalla shoot 7sry | الآن رابط مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر يلا شوت حصري...

الآن يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot بدون تقطيع الاسطورة كورة لايف كورة اون لاين، ينتظر عشاق كرة القدم اليوم مباراة من العيار الثقيل تجمع ما بين فريق الاهلي المصري ونظيره فريق فيتا كلوب، وذلك ضمن إطار منفسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2019، لنتعرف من خلال موقعنا عرب فور هوست عن موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب اونلاين.

مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر

يلا شوت حصري الاهلي ضد فيتا كلوب مباشرة، والجدير بالذكر أن فريق الأهلي يدخل اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريق الزمالك صاحب الصدارة، يذكر أن الاهلي حقق الفوز على بتروجيت، وقد خاض الفريق 22 مباراة وانتصر في 16 وخسر 3 وتعادل في 3، اما عن فريق فيتا كلوب فأنه يحتل المركز الأخير بالمجموعة برصيد 4 نقاط، وقد خاض 4 مباريات تعادل في واحدة وفاز في واحدة وتلقي الهزيمة مرتين، يلا شوت مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر.

موعد مباراة الاهلي وفيتا كلوب

ستنطلق المباراة اليوم السبت الموافق 9-3-2019، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة السعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة بي أن سبورت 1 ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب