Live HD⚽⚽ بث مباشر الأهلي وفيتا كلوب Koralive يلا شوت الآن مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب لايف كورة...

نوفر بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر يلا شوت كورة ستار Alahly vs vita club بث مباشر الأهلي وفيتا كلوب الأسطورة مباريات اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم مع فيتا كلوب كورة لايف kora star، في خامس مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا يلتقي اليوم الأهلي على ملعب الشهداء بالكونغو مع فريق فيتا كلوب في مباراة حاسمة ومنتظرة من قبل الجميع حيث يترقبها جمهور المارد الأحمر منذ أن انتهت مباراته مع سيمبا التنزاني في الجولة الماضية بهزيمة مفاجئة.

بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب يلا شوت مباراة الاهلي وفيتا كورة ستار الأسطورة، ويسعى الأهلي اليوم لخطف الثلاث نقاط من فيتا كلوب ليؤمن صدارته للمجموعة برصيد 10 نقاط ويكون قد حسم صعوده للدور القادم بشكل كبير دون الدخول في حسابات مع الآخرين، وتقام مباراة الجولة الخامسة بين شبيبة الساورة وسيمبا في تمام التاسعة من مساء اليوم ليتشكل حينها الفريقين المتأهلين للدور القادم بنسبة كبيرة.

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بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب كورة أون لاين بث مباشر يلا شوت رابط مشاهدة مباراة الأهلي yalla shoot وينطلق لقاء الأهلي وفيتا كلوب في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة حيث تنقله قناة beIN sport HD1 على الهواء مباشرة بتعليق المصري محمد الكواليني ويسبقه استديو تحليلي يقدمه أحمد فؤاد ومعه وائل جمعة وعبدالكريم بيرة، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب لحظة بلحظة فور انطلاقها.

وصول لاعبي الفريقين لملعب الشهداء

تشكيل الأهلي الرسمي: الشناوي، معلول، هاني، أيمن اشرف، سعد سمير، السولية، نيدفد، أجاي، ناصر، رمضان، مروان

نزول اللاعبين لبداية عمليات الاحماء على أرض الملعب وتوافد جماهيري لدعم فيتا كلوب

دخول اللاعبين الآن ولحظات على انطلاقة المباراة

الدقيقة 1: هجمة للأهلي من جانب علي معلول ولكن تصل للحارس

الدقيقة 2: هجمة خطيرة للأهلي وتصويبة بجوار القائم والاول يضيع

الدقيقة 14: تراجع من الاهلي مع هجمة لفيتا كلوب

الدقيقة 24: الشناوي يخرج مصابا باكيا، بعد اصابة لحقت به تبدو خطيرة وعلي لطفي بديلا

الدقيقة 30: تصويبة من كيسندا لاعب فيتا كلوب بجوار القائم

الدقيقة 45: أخطر هجمات المباراة لفيتا والكرة تصطدم بالقائم بعد خروج من علي لطفي خطأ ونهاية الشوط الأول

هدف مؤكد من الاهلي ضائع، عرضية من مروان محسن يسددها أجاي برأسه ينقذها الحارس ومتابعة من نيدفد والحارس يصد وسقوط من الحارس لتلقي العلاج

الدقيقة 70: نزول أزارو بدلا من مروان وآخر 20 دقيقة من المباراة والمبارة في قمة الاثارة

الدقيقة 80: تسديدة من أزارو ولكن ضعيفة

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مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر الاسطورة كورة لايف kora goal، وبينما يخوض الأهلي لقاء اليوم تغنى المحساب الرسمي للفيفا عبر منصة تويتر بانجازات قائد الأهلي حسام عاشور بمناسبة عيد ميلاده رقم 33 مبرزاً خوضه أكثر من 500 مباراة مع الأهلي وصاحب أكثر الألقاب مع النادي والرقم القياسي في عدد المباريات في كأس العالم للأندية، والجدير بالذكر أن عاشور لم يسافر مع بعثة الأهلي لكونه في عملية التأهيل من الاصابة التي لحقت به في الشهر الماضي وتحدث عاشور عن المباراة فأكد أن اللاعبين قد استعدوا جيدا لهذه المباراة أمام فريق قوي على ملعبه ولكن الأهلي يستهدف الفوز والفوز بتلك البطولة بعد خسارتها في نهائيين متتاليين.

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شاهد بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم يلا شوت كورة ستار كورة لايف، وكان لاعب وسط الأهلي هشام محمد قد تعرض لاجهاد عضلي في تمرين الأمس أجبره طبيب الفريق على عدم المشاركة بعدها، ولكن طبيب الأهلي أعلن أن اللاعب أدي تدريبات بدنية صباح اليوم وأصبح جاهزا للمباراة.

وتعتمد مشاركته على رؤية مارتن لاسارتي مدرب الفريق الذي من المرجح أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى ورباعي الدفاع من اليسار لليمين معلول وأيمن اشرف وسعد سمير وهاني، وثلاثي خط الوسط نيدفد والسولية وناصر وثلاثي هجومي أجاي وحسين الشحات ومروان محسن.

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