نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت 9-3-2019 في دوري أبطال إفريقيا | نتيجة مباراة الأهلي...

نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم، نتيجة مباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا من اكثر ما يبحث عنه الكثير من عشاق كرة القدم والشياطين الحمر في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث تترقب الجماهير مشاهدة مباراة الأهلي اليوم في واحدة من المباريات الحاسمة بالبطولة بالمجموعة الرابعة، حيث يواجه النادي الأهلي فريق فيتا كلوب مساء اليوم من اجل حسم التأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

ومن خلال المقال، نقدم جميع متابعة نتيجة مباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا على جميع الأقمار الصناعية، وخاصة أن المباراة ستكون مشفرة عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية.

مباراة الأهلي وفيتا كلوب

يهتم الكثير من الجماهير بالتعرف على قنوات إذاعة مباراة الأهلي وفيتا كلوب مجاناً اليوم في دوري أبطال إفريقيا، ويخوض النادي الأهلي مباراة اليوم خارج ملعبه وسط حالة من الترقب الشديد لنتيجة المباراة، حيث يحتاج النادي الأهلي لتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم من أجل حسم التأهل دون النظر لنتيجة المباراة القادمة.

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ومن المقرر أن تبدأ أحداث مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت الموافق 9-3-2019 في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الشهداء.

تشكيل الأهلي اليوم

حارس المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول

الوسط: عمرو السولية، كريم وليد، ناصر ماهر

الهجوم:رمضان صبحي، جونيور أجايي، مروان محسن

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب مجاناً

قناة RTI 1 – القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

قناة TVT – القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

قناة ORTM – القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

قناة RTB – القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTB – القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

كما ستكون مباراة الأهلي اليوم منقولة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة عبر قناة بي ان سبورت HD 1 بتعليق محمد الكواليني.

في حال الإعلان عن قنوات تنقل مباراة الأهلي اليوم مجاناً في دوري أبطال إفريقيا، سيتم وضعه الترددات الخاصة بها من خلال المقال.

نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب لحظة بلحظة

الأهلي فيتا كلوب 0 1